14 марта 202014:35

В "Йокерите" опровергли информацию об отказе от участия в плей-офф КХЛ

twitter.com

Менеджер по работе с клиентами финского "Йокерита" Роман Рябков опроверг информацию о том, что команда не будет принимать участие во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что финский клуб из-за распространения коронавируса COVID-19 отказался от дальнейшего участие в Кубке Гагарина.

"Такое решение не принято, – приводит слова Рябкова РИА Новости. – Если оно было бы принято, то оно бы было оформлено на официальном письме и направлено в КХЛ. Клуб не планирует сниматься с чемпионата. Это может быть либо совместное решение с лигой, либо распоряжение со стороны руководства государства".

Подопечные Лаури Марьямяки на старте плей-офф КХЛ обыграли в серии до четырех побед ярославский "Локомотив" (4:2) и вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют с петербургским СКА, который в 1/8 финала оказался сильнее подмосковного "Витязя" (4:0 – в серии).

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