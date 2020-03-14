Москву ждут дождь, метель и северный ветер

Столичное управление МЧС России предупреждает об ухудшении погодных условий в Москве вечером 14 марта и предстоящей ночью. По прогнозам Росгидромета, с 19:00 часов субботы до двух часов утра воскресенья, 15 марта, в Москве ожидаются дождь, переходящий в сильный снег, метель, резкое похолодание до отрицательных значений температуры и сильная гололедица.

Также прогнозируется усиление северного ветра порывами до 15-20 метров в секунду, сообщается на сайте ведомства. В МЧС рекомендуют москвичам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улицах, парковать автомобили в отдалении от таких конструкций и деревьев, а также не укрываться под деревьями самим.

Автомобилистам в МЧС советуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дороге. Также им рекомендуется избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.