Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

В субботу врачи дали ряд рекомендаций, как распознать заражение коронавирусом COVID-19. Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин в интервью RT выделил четыре фазы развития заболевания, вызванного новым типом вируса.

1. Вирусемия - семь-девять дней простуды без особых симптомов.

2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях

3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельных дыханием. Пациенту потребуется искусственная вентиляция легких.

4. Иммуносупрессия — инфекция снижает приобретённый и врождённый иммунитет. В организме могут начать развиваться синегнойная палочка и грибы.

В свою очередь, министр здравоохранения Франции Оливье Веран настоятельно попросил не заниматься самолечением. Такие препараты, как кортизон и ибупрофен могут ухудшить состояние заболевшего коронавирусом. При повышении температуры министр рекомендует парацетамол. Как написал Оливье Веран в Twitter, при любом случае недомогания следует обратиться к врачу.