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Франция. Протесты "желтых жилетов" 10 минут назад

14 марта 202015:37

"Желтые жилеты" собрались в Париже, несмотря на запрет

"Желтые жилеты" собрались в Париже, несмотря на запрет

Акция "желтых жилетов" проходит в Париже, несмотря на карантинные меры, объявленные в стране, передает телеканал "Россия 24". Ранее сообщалось, что французские власти ввели запрет на многолюдные собрания (более 100 человек). Однако движение вновь проводит протестную акцию.

Участники движения собрались у столичного вокзала Монпарнас и идут маршем по центру города. По примерным оценкам, в акции принимают участие несколько сотен человек. В центр города стянуты значительные силы полиции. По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 3 661 человек. Жертвами болезни стали 79 человек.

Акции протеста "желтых жилетов" разной интенсивности проходят во Франции каждую субботу с 17 ноября 2018 года. Они начались с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем список требований расширился – французы протестуют против сокращения социальных льгот, против платных трасс и пр. Ставшие традиционными акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

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