РЖД отменяют поезда из Москвы в Берлин и Париж

РЖД закрывает железнодорожное сообщение со столицами Франции и Германии с 15 марта. Причиной послужило решение Польши, закрывшей свою территорию из-за коронавируса.

Польский премьер Матеуш Моравецкий в пятницу сообщил, что в стране приостановлены международные авиа- и железнодорожные перевозки. По территории Польши проходят поезда РЖД "Стриж", курсирующие между Москвой и Берлином 2 раза в неделю и Москвой и Парижем 1 раз в неделю.

Сегодня поезд из Берлина в Москву отправится по графику, передает РИА Новости.