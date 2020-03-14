Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет сел в Шереметьеве

Пассажирский самолет "Суперджет-100", который выполнял рейс SU2033 из Будапешта в Москву и в полете подал сигнал тревоги, благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме.

Борт подал сигнал "General emergency" чуть менее чем через полчаса после взлета. После этого он снизился на высоту в 4,5 тысячи метров. Нормальная высота полета для пассажирских лайнеров — 10-11 тысяч метров.

Как сообщил неназванный источник в авиационных кругах, причиной снижения стало срабатывание датчика неисправности системы кондиционирования.

"Следуя правилам, самолет снизился и продолжил полет в штатном режиме", — приводит слова источника ТАСС.