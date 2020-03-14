В центре Москвы задержаны участники несогласованной акции

В субботу в центре Москвы полицейские задержали два десятка участников акции в поддержку фигурантов в деле "Сети". Мероприятие не было согласовано со столичными властями, пишет ТАСС.

Участники акции планировали устроить одиночные пикеты и создать "живую цепь" вокруг главного здания ФСБ. Сотрудники полиции также задержали лидера движения "За права человека" Льва Пономарева.

10 февраля в Пензе за участие в террористическом сообществе и покушении на сбыт наркотиков к срокам от 6 до 18 лет были приговорены шесть человек. В настоящее время в Санкт-Петербурге проходят судебные слушания по делу еще двух фигурантов "Сети".