Американская коалиция и армия Ирака прокомментировали атаку на базу Таджи

Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) подтвердила новый обстрел базы в Ираке, сообщает РИА Новости. Уточняется, что в результате пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что военная база Таджи на севере Багдада, где расквартированы американские и британские военнослужащие, вновь подверглась обстрелу реактивными снарядами после аналогичной атаки 11 марта, когда погибли трое (два американских военных и британка-военврач) и пострадали более десяти иностранных военнослужащих.

Тогда администрация США возложила ответственность за случившееся на группировку "Катаиб Хезболлах" и власти Ирана. 12 марта США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав атаку оборонительной. Официальный представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс после сегодняшнего обстрела написал в Twitter, что в лагерь попали как минимум 25 107-миллиметровых ракет. Ранены трое военнослужащих коалиции и двое иракских военных.

ТАСС уточняет, что по базе было выпущено 33 ракеты типа "катюша". Военные пообещали наказать виновников случившегося и подчеркнули, что данная атака не должна стать поводом для боевых действий со стороны США и других иностранных войск без одобрения со стороны властей Ирака. В заявлении командования ВС Ирака действия США расценили как нарушение суверенитета арабской страны. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи признал, что удары по объектам группировки привели также к жертвам среди мирного населения.