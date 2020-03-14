Украинские пограничники сорвали мастер-класс российского психолога

Российский психолог Татьяна Мужицкая не смогла провести мастер-класс "Теория невероятности" в Киеве — украинские пограничники запретили ей въезд в страну. Как выяснилось, причиной стало то, что она посещала Крым, где также проводила психологические тренинги.

Мужицкую не впустили на Украину 13 марта в пункте пропуска "Жуляны" (в аэропорту "Киев" имени Сикорского). При прохождении процедуры контроля женщина рассказала, что работает психологом, является телеведущей, пишет книги, проводит различные тренинги.

Россиянка заявила пограничникам, что прилетела в Киев навестить подругу. Но они выяснили, что у женщины в Киеве запланирован мастер-класс и на него продаются билеты. Теперь 47-летней Мужицкой запрещен въезд на Украину на три года.

"Вероятно, "Теория невероятности" российской психологини сработала", — отмечается на официальном сайте украинской Госпогранслужбы, где размещено сообщение о случившемся.