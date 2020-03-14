Еще три самолета "Аэрофлота" "заминировали" в полете

Экипажи трех самолетов "Аэрофлота" получили предупреждения о "минировании". Один из рейсов, следовавший из Москвы в Челябинск, совершил экстренную посадку в Казани, сейчас SSJ-100 осматривают взрывотехники.

Еще два рейса направляются в пункты назначения: это вылетевший из столицы Airbus A320, который уже находится в непосредственной близости от Тюмени, и Boeing 737, держащий путь из Иркутска в Москву.

Сообщение о "минировании", как и в предыдущие четыре раза, поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево. 3, 5, 6 и 11 марта неизвестные устроили настоящую рассылку предупреждений о взрывных устройствах на бортах. В первый день речь шла о двух самолета, пятого числа — уже о четырех лайнерах, на следующий день и 11 числа "минировали" по одному лайнеру. Все угрозы оказались ложными.