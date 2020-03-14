14 марта 202021:42 Валентин Богданов

Последний прокурор Нюрнбергского трибунала оценил слова президента США

Последний прокурор Нюрнбергского трибунала оценил слова президента США

Поздравляем с вековым юбилеем поистине историческую личность. Бенджамин Ференц — единственный ныне живущий и до сих пор очень деятельный прокурор Нюрнбергского процесса, который судил нацистских преступников. В гости к Ференцу в американском штате Флорида заехал собкор "Вестей в субботу" Валентин Богданов.

Последний прокурор Нюрнбергского трибунала Бенджамен Ференц и в свои 100 лет дорожит каждой минутой. Мартовский график должен был быть плотным, но на США обрушился коронавирус.

"Я отменил мои перелеты и все встречи на ближайшие две недели, включая празднование моего дня рождения в ООН, куда были приглашены и люди из правительства", — сказал прокурор Нюрнбергского военного трибунала.

Поберечься уговорили доктора, которых он вообще-то слушает редко. Здоровье давно взял в собственные руки. "Я делаю приседания — где-то двадцать раз — и потом свои сто отжиманий", — сказал Ференц.

Закалка времен боксерской юности, которая закончилась с высадкой в Нормандии. Студента юридической школы Гарварда, что записался добровольцем, войну сопровождала вот эта фотокарточка будущей супруги. Они проживут вместе 74 года. В прошлом году Ференц овдовел.

"Я ни разу никого не убил. Моя жена говорила, что кто-то спас меня для какой-то цели. Может быть", — признался Ференц.

На скамье подсудимых, а потом и на виселице вряд ли бы очутились отпетые нацисты. Они стояли за массовыми казнями евреев, цыган и коммунистов. Уже тогда, в 1945-м, в свое оправдание такие, как командир айнзацгруппы D Отто Олендорф, пытались придумывать собственную версию истории.

"Он объяснял, что они делали это из самообороны. Что вы имеете в виду по самообороной? Никто же не нападал на Германию. Это она напала на Польшу, Францию, Голландию, о какой самообороне вы говорите? Гитлер знал, что Сталин собирается напасть, и чтобы защитить Германию от русских мы должны были ударить первыми, сказал он. Но судьи не приняли этого. Самооборона против воображаемого плана от твоего врага? Это очень опасная доктрина", — уверен Бенджамин Ференц.

Если доктрину подпитывать, то недалеко и до новых войн .Очередная — на Ближнем Востоке — чуть не вспыхнула, когда американцы убили иранского генерала Сулеймани. Ференц тогда обрушился на Трампа.

"Я публично критиковал его в New York Times, когда он признал с гордостью, что американской армии удалось убить высокопоставленного иранского генерала, той страны, с которой мы не воюем. Он не сказал "убить", он сказал, мы вывели его из игры. Словно на чашку кофе вывести. Я думаю, это не было приглашением на прогулку. Это было расчетливое убийство", — подчеркнул Ференц.

Напряженные отношения США с Россией Ференца тревожат не меньше. "Я с нетерпением жду того момента, чтобы они объединились и вместе вручили мне медаль. У меня их достаточно, они меня не сильно волнуют. Это для того, чтобы отпраздновать сам факт. Во время войны мы смогли стать партнерами, союзниками и в связи с моим личным участием. Это даст возможность показать им всем, что даже в мирное время мы можем быть друзьями, что очень важно для будущего всех людей", — считает Ференц.

Победа закона над насилием, когда любая война будет считаться преступлением, — о таком будущем мечтает Ференц, которому точно было бы чем заняться, будь впереди еще сто лет.

"Нет оправдания поведению человека, которое бесчеловечно. И я пытаюсь это изменить. Смогу ли я сделать это за сто лет? На моей этой кепке написано: "Не каждый выглядит так хорошо в сто лет". Я ее лучше отложу в сторону, потому что это не вопрос красоты. Важно поменять ваше отношение в целом к другим людям. Другими словами, позвольте человеку быть человечным", — отметил Бенджамин Ференц.

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