14 марта 202016:40

Биатлон. Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, Логинов – седьмой

EPA

В финском Контиолахти в рамках восьмого, заключительно в этом сезоне этапа Кубка мира по биатлону состоялась гонка преследования на 12,5 километра. По итогам гонки французские спортсмены заняли весь подиум.

Первенствовал Мартен Фуркад, преодолевший дистанцию за 31 минуту 25 секунд с тремя промахами. Второе место занял Кентен Фийон Майе (+2,9 – 2 промаха), а замкнул тройку Эмильен Жаклен (+4,5 – 4).

Лучшим из россиян – Александр Логинов (+24 – 2), показавший седьмой результат. Евгений Гараничев (+1:12.1 – 2) – 15-й, Карим Халили (+2:00,2 – 0) – 25-й, Эдуард Латыпов – (+3:46,4 – 6) – 41-й, Матвей Елисеев (+4:29,8 – 11) – 46-й.

Накануне Фуркад объявил о завершении карьеры. Мартен является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. С семью Большими хрустальными глобусами он также носит звание рекордсмена по числу выигранных Кубков мира подряд. Кроме того,он выигрывал 13 раз чемпионаты мира.

Победителем общего зачета Кубка мира сезона 2019/20 стал норвежец Йоханнес Бе, который финишировал четвертым в гонке, но в общем зачете опередил Фуркада на два очка – 913 против 911.

Сейчас

17:07

Мишустин сообщил о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией

16:25

Биатлон. Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, Логинов – седьмой

16:08

Американская коалиция и армия Ирака прокомментировали атаку на базу Таджи

15:13

Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет сел в Шереметьеве

15:11

РЖД отменяют поезда из Москвы в Берлин и Париж

14:39

Москву ждут дождь, метель и северный ветер

13:47

Президент направил в КС закон о поправке к Конституции

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Закон о поправке к Конституции поступил в КС РФ

Закон о поправке к Конституции поступил в КС РФ

1 час назад
Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет сел в Шереметьеве

Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет сел в Шереметьеве

1 час назад
За диверсии и теракты платили хорошо: детали сотрудничества США с боевиками

За диверсии и теракты платили хорошо: детали сотрудничества США с боевиками

2 часа назад
Врачи назвали 4 симптома коронавирусной инфекции

Врачи назвали 4 симптома коронавирусной инфекции

39 минут назад
Американская коалиция и армия Ирака прокомментировали атаку на базу Таджи

Американская коалиция и армия Ирака прокомментировали атаку на базу Таджи

38 минут назад
Биатлон. Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, Логинов – седьмой

Биатлон. Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, Логинов – седьмой

32 минуты назад
Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты

1 час назад
Москву ждут дождь, метель и северный ветер

Москву ждут дождь, метель и северный ветер

2 часа назад
Одноногий житель Иркутска рухнул с балкона при попытке спуститься с пятого этажа

Одноногий житель Иркутска рухнул с балкона при попытке спуститься с пятого этажа

3 часа назад
Минпросвещения рекомендует переводить школьников на дистанционное обучение

Минпросвещения рекомендует переводить школьников на дистанционное обучение

4 часа назад
Стало известно, какими последствиями для организма грозит коронавирус

Стало известно, какими последствиями для организма грозит коронавирус

5 часов назад
Министр здравоохранения Украины пообещал смерть всем пенсионерам

Министр здравоохранения Украины пообещал смерть всем пенсионерам

3 часа назад
Клип Little Big на песню для "Евровидения" занял первое место в трендах YouTube

Клип Little Big на песню для "Евровидения" занял первое место в трендах YouTube

27 минут назад
Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

13.03.2020 16:37
"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

13.03.2020 15:55
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

11.03.2020 19:28
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Китай снимает маски: чему Запад может поучиться у Востока?

Китай снимает маски: чему Запад может поучиться у Востока?

23 минуты назад
Мартовское похолодание сменит аномальное тепло

Мартовское похолодание сменит аномальное тепло

30 минут назад
Украинские пограничники сорвали мастер-класс российского психолога

Украинские пограничники сорвали мастер-класс российского психолога

43 минуты назад
Московские стационары закрыли для посещения

Московские стационары закрыли для посещения

52 минуты назад
Еще три самолета "Аэрофлота" "заминировали" в полете

Еще три самолета "Аэрофлота" "заминировали" в полете

55 минут назад
"Спартак" одержал волевую победу в Оренбурге, играя самым молодым составом в XXI веке

"Спартак" одержал волевую победу в Оренбурге, играя самым молодым составом в XXI веке

1 час назад
"Желтые жилеты" собрались в Париже, несмотря на запрет

"Желтые жилеты" собрались в Париже, несмотря на запрет

1 час назад
РЖД отменяют поезда из Москвы в Берлин и Париж

РЖД отменяют поезда из Москвы в Берлин и Париж

1 час назад
Молодежное первенство. "Локомотив" забил пять безответных мячей "Ростову"

Молодежное первенство. "Локомотив" забил пять безответных мячей "Ростову"

1 час назад
В "Йокерите" опровергли информацию об отказе от участия в плей-офф КХЛ

В "Йокерите" опровергли информацию об отказе от участия в плей-офф КХЛ

2 часа назад
Стран с коронавирусом стало на две больше

Стран с коронавирусом стало на две больше

3 часа назад
Совфед одобрил закон об изменениях в бюджет для реализации социальных мер

Совфед одобрил закон об изменениях в бюджет для реализации социальных мер

3 часа назад
Матвиенко уточнила ситуацию с медицинскими масками

Матвиенко уточнила ситуацию с медицинскими масками

4 часа назад
Apple временно закрывает магазины по всему миру

Apple временно закрывает магазины по всему миру

4 часа назад
В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

В Кемерове подтверждены два случая заражения коронавирусом

4 часа назад
Фигуристка Загитова выступит в образе Эсмеральды из мюзикла "Нотр-Дам де Пари"

Фигуристка Загитова выступит в образе Эсмеральды из мюзикла "Нотр-Дам де Пари"

4 часа назад
Комплекс мер по борьбе с новой инфекцией утвержден премьером

Комплекс мер по борьбе с новой инфекцией утвержден премьером

4 часа назад
Силуанов: коронавирус сильнее влияет на экономику, чем снижение цен на нефть

Силуанов: коронавирус сильнее влияет на экономику, чем снижение цен на нефть

5 часов назад
Клишас ответил на вопросы по поправкам в Конституцию

Клишас ответил на вопросы по поправкам в Конституцию

5 часов назад
Начинается совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

Начинается совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе

5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 14 марта 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 14 марта 2020 года

6 часов назад
Шторм в Москве: 335 поваленных деревьев, семь пострадавших и один погибший

Шторм в Москве: 335 поваленных деревьев, семь пострадавших и один погибший

6 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. Портрет семейной драмы

Расследование Эдуарда Петрова. Портрет семейной драмы

11 часов назад
2 066
В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

23 часа назад
"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

23 часа назад
Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

13.03.2020 13:36
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

13.03.2020 12:43
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку