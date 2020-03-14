Врачи назвали 4 симптома коронавирусной инфекции

Эксперты утверждают, что ограничение контактов с гражданами неблагополучных по коронавирусу стран позволит удерживать в России стабильную эпидостановку. Но о личной гигиене людям тоже советуют не забывать.

По этой теме появилось много фейков. К примеру, русскую водку назвали лучшим средством профилактики COVID-19. Рекомендацию приписали больнице Святого луки в американском Канзасе, но там заявили, что подобные советы – чушь.

Употребление алкоголя не убережет от инфекций, равно как и луковая маска.

Между тем, Роспотребнадзор призывает отказаться от перекусов на рабочем месте – никому в голову не придет проводить обеззараживание рабочего стола. Однако вирус способен сохраняться на поверхностях около суток.

Весь мир теперь гадает, как защититься от нового заболевания. Пожалуй, лучший совет — тот, что дал своим соотечественникам безымянный австралийский пилот. В небе над Сиднеем он написал: "Мойте руки". Мыть руки, и правда, нужно часто и не менее 20 секунд, с мылом или антисептическим раствором.

Вот еще несколько рекомендаций — на первый взгляд курьезных, но тоже очень важных. Дезинфицировать следует в том числе и гаджеты. Не рекомендуется нажимать пальцами кнопки в лифтах — для этого лучше использовать локти. В добавок врачи советуют реже прикасаться к своему лицу – люди постоянно неосознанно это делают. При этом все, что есть у человек на руках, попадает на слизистые оболочки.

Но как быть тем, кто уже почувствовал, что захворал? Когда нужно немедленно обратиться к врачу? Медики называют 4 симптома, которые должны вызвать беспокойство. Это температура, насморк, сухой кашель и дискомфорт при дыхании. Дело в том, что мутировавший коронавирус хитёр — до поры до времени он маскируется под обычную простуду, а затем может привести к тяжелому поражению легких.

Академик РАН, доктор медицинских наук Александр Чучалин отметил, что поначалу коронавирусная инфекция маскируется под острое простудное заболевание – в этом и состоит ее коварство. "Но где-то на 12-16 день, приблизительно в этом интервале, у каждого человека это индивидуально, возникают симптомы, указывающие на тяжелые поражения легочной ткани. Мы это заболевание называем вирусно-бактериальная пневмония", — пояснил эксперт.

В России продолжают совершенствовать способы диагностики коронавируса. В частности, разработан сверхточный экпресс-тест, в его основе лежит изотермическая полимеразная цепная реакция. Для анализа нужен мазок из слизистой носа или глотки. Фермент особой модификации позволяет ускорить реакцию в анализаторе и сократить ее время до 15 минут. Экспресс-тест настолько чувствительный, что может выявить в пробирке всего одну молекулу РНК коронавируса.