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Коронавирус 27 минут назад

14 марта 202016:49

Китай снимает маски: чему Запад может поучиться у Востока?

Китай снимает маски: чему Запад может поучиться у Востока?

В Китае начинают праздновать победу над коронавирусом. Эпидемия в Поднебесной пошла на спад. 97% всех инфицированных сейчас находятся в Ухане, но и там закрыли большинство временных госпиталей. Врачи, наконец, могут снять маски.

В Европе тем временем паника. Самым крупным очагом коронавирусной инфекции стала Италия. Заболеваемость растет лавинообразными темпами. Еще в конце февраля на Апеннинах за сутки фиксировались десятки новых случаев заражения, а теперь счет идет на тысячи.

"Моя сестра мертва! Я не знаю, что делать! Государство нас бросило", — популярный итальянский актер Лука Франчезе выходит в прямой эфир в соцсетях из одной комнаты с сестрой, которая погибла от коронавируса почти день назад. За телом так никто и не приехал — медики испугались инфекции. Кто знает, сколько бы еще это продолжалось, если б не звездный статус Франчезе. После нашумевшего стрима люди в защитных костюмах все-таки забрали покойную. В общей сложности мужчина провел рядом с ней 36 часов.

В течение недели ситуация в Италии развивалась от паники до тотального карантина. Сначала власти ввели ограничения на перемещение в 15 северных регионах. Но спустя несколько дней стало очевидно: изолировать нужно всю страну.

"Эффект от принимаемых нами мер проявится не ранее, чем через несколько недель. К сожалению, пока мы не сможем его оценить. Нужно подождать, и это очень важно. Даже если цифры заболеваемости продолжат расти, что вполне вероятно, это еще не означает, что необходимо вводить новые ограничения", — заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По всей видимости, коронавирус начал распространяться в самый разгар сезона карнавалов, когда на Апеннины приезжают миллионы туристов со всего света. Дальше работали уже демографические факторы. Во-первых, Италия — третья страна ЕС по численности китайской диаспоры. Во-вторых, итальянцы — самая "старая" нация в Европе, почти каждому четвертому жителю больше 65 лет. Это объясняет и резкий рост заболеваемости, и аномально высокую смертность – 5 процентов, в полтора раза выше среднемировой.

"С начала эпидемии 98 процентов всех погибших в стране — это люди старше 68 лет. Отмечу, что две трети жертв вируса имели также серьезные сопутствующие заболевания", — сообщил руководитель Национальной службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли.

Врачи говорят, что с введением карантина власти опоздали как минимум на несколько недель. А когда спохватились, свою роль сыграл национальный характер — поначалу многие люди не восприняли рекомендации всерьез. Не готовы к эпидемии оказались больницы -уже сейчас они переполнены, катастрофически не хватает персонала и оборудования.

Насколько это возможно, выручают китайцы. В Италию из КНР перебрасывают медиков и технику, в том числе аппараты для искусственного обогащения крови кислородом. Этот метод показал свою эффективность в борьбе с COVID-19. А эксперты-вирусологи из Поднебесной по видеосвязи консультируют итальянских коллег.

Опыт Китая сейчас, возможно, лучшее оружие против коронавируса. К концу рабочей недели в Поднебесной число новых случаев заражения удалось снизить до 8 в сутки, а выздоровели уже две трети заболевших. Добиться такого результата удалось благодаря беспрецедентным мерам: во время эпидемии в стране было остановлено почти все производство. Впервые в истории на карантин закрыли многомилионную агломерацию — город Ухань.

На борьбу с вирусом была брошена вся мощь государственной машины, полностью перестроена логистическая сеть. В Ухань свезли почти 43 тысячи врачей, десятки больниц переоборудовали, две построили с нуля в рекордные сроки. Людей на карантин приходилось отправлять против воли, тех, кто разгуливал по улице без маски, могли арестовать. В западных СМИ такие меры называли драконовскими. А теперь ВОЗ советует другим странам брать с Китая пример. Но эксперты констатируют: европейцы едва ли найдут в себе силы действовать также решительно.

"Организацию карантина очень сложно сделать там, где нет очень жесткой власти. Например, в той же Италии или Франции надо просто объявлять мобилизацию населения, тотальный карантин населения. И посмотрите, как долго эти меры принимаются", — отметил китаист, профессор НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

За тем, как Италия сражается с вирусом, напряженно наблюдают соседи. В странах Евросоюза не питают иллюзий: широкого распространения COVID-19, скорее всего, не избежать. Резкий рост заболеваемости уже отмечается во Франции, Испании и Германии. Как отмечают специалисты, ход эпидемического процесса в этих странах практически не отличается от итальянского. Только отстает на несколько недель.

Текст: Метеовести

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