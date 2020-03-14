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Поправки в Конституцию 3 минуты назад

14 марта 202017:14

Путин считает, что голосование по поправкам воплотит в жизнь конституционные принципы

Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo / AP Images

Президент Владимир Путин в субботу направил в Конституционный суд РФ закон о поправках к Конституции России. В своем обращении к суду Путин отметил, что общероссийское голосование по изменениям в Основном законе позволит реализовать принципы Конституции наиболее полно. Президент рассматривает голосование как дополнительную гарантию поддержки "многонациональный народом РФ" (единственным источником власти) изменений в Конституцию.

Также Путин попросил Конституционный суд разъяснить, могут ли устанавливаться, в частности самим законом РФ о поправке к Конституции, иные дополнительные условия его вступления в силу, кроме одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ. Свое решение Конституционный суд вынесет через семь дней, пишет РИА Новости.

Ранее в субботу поправки в Конституцию одобрил Совет Федерации. Верхняя палата парламента утвердила положительные решения всех 85 российских регионов.

Общероссийское голосование назначено в выходной день 22 апреля 2020 года.

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