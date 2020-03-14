Мишустин сообщил о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией

Российский премьер Михаил Мишустин попросил всех россиян минимизировать поездки за рубеж и заявил о необходимости сократить число массовых мероприятий в России.

Чиновник подчеркнул, что это профилактическая мера, цель которой – остановить распространение коронавируса. Ведь даже если пожилой человек (а именно пожилые люди подвергаются смертельной опасности при заражении коронавирусом) находится дома, он может заразиться от своего домочадца, ставшего вирусоносителем, передает "Интерфакс".

По распоряжению Мишустина будет усилен контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах на 14-15 марта для предотвращения распространения коронавируса.

Кроме того, премьер заявил о создании координационного совета по борьбе с коронавирусом для более слаженного взаимодействия всех федеральных органов исполнительной власти, регионов и организаций, компаний. Мишустин назвал ситуацию в большинстве стран достаточно сложной, ведь всего в мире уже около 145 тысяч заболевших. В США даже был введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.