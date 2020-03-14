"Зенит" громит "Урал после первого тайма, у Азмуна дубль

В матче 22-го тура российской премьер-лиги петербургский "Зенит" на поле домашней "Газпром Арены" принимает екатеринбургский "Урал". Подопечные Сергея Семака в первом тайме отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Дублем отметился иранец Сердар Азмун (8-я и 15-я минуты) и по разу отличились россиянин Артем Дзюба (12) и бразилец Малком (27).

"Зенит" с 47 очками лидирует в турнирной таблице, а "Урал" расположился на 10-й строчке, имея в активе 25 очков. Если петербуржцы выиграют или сыграют вничью, то продлят беспроигрышную серию в чемпионате России до 11 матчей – девять побед, три ничьи.