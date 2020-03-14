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Коронавирус 10 минут назад

14 марта 202017:40

Коронавирус диагностирован у министра транспорта Индонезии

EPA

В субботу официальный представитель правительства Индонезии сообщил о заражении министра транспорта Буди Кариа Сумади новым типом коронавируса. Наличие коронавируса COVID-19 подтвердили результаты анализов, написал новостной портал "Компас".

Президент Индонезии Джоко Видодо поручил исполнять обязанности главы ведомства министру-координатору Лухуту Бинсар Панджаитан, пишет ТАСС.

В Индонезии вирусом инфицированы 96 человек. Шесть больных умерли.

 

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