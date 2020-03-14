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Коронавирус 9 минут назад

14 марта 202017:48

Украинский дипломат подхватил COVID-19

Наталия Федосенко/ТАСС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о заболевшем коронавирусом COVID-19 украинском дипломате. Название страны, в которой находится на службе дипломатический работник Украины, пока не разглашается. Известно, что диппредставительства переводятся на дистанционный режим работы с обращениями граждан.

На территории Украины карантинный режим введен 12 марта и продлится до 3 апреля. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия. По последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19, накануне Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса.

Ранее новый министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил на заседании комитета здоровья нации Верховной рады, что вирус не поражает детей, но "все пенсионеры умрут". Депутаты рады считают, что таким чиновникам нужен тренинг хотя бы для того, чтобы они "знали, что не нужно говорить".

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