Замглавы Минздрава Италии не смог уберечься от новой инфекции

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери сообщил, что сделал тест на коронавирус, и тест дал положительный результат.

Как рассказал замминистра в своем Facebook, на днях он контактировал с человеком, который, по всей вероятности, был заражен. После этого итальянский чиновник почувствовал недомогание. Симптомы оказались схожи с теми, которые проявляются при коронавирусе.

"Сразу же я стал действовать в соответствии с протоколом, разработанным министерством здравоохранения", — написал Силери. Он самоизолировался дома, работает только в удаленном доступе, получает необходимое лечение.

Жена и маленький ребенок заместителя итальянского министра остаются в одном доме с ним, однако семья разделила сферы проживания. Домочадцы Силери чувствуют себя хорошо. С женой чиновник перезванивается по телефону.

"Существует только одна возможность: быть ответственными, мужественными и солидарными. Вместе мы все преодолеем", — подчеркнул Силери.

Согласно последним официальным данным, обнародованным 13 марта, в Италии зафиксировано более 17,5 тысячи случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 1439 человек, число жертв достигло 1266. В числе заразившихся много итальянских политиков, в том числе президенты областей Лацио, Пьемонт, префекты Бергамо, Лоди и Брешии, а также начальник Главного штаба сухопутных войск Италии генерал Сальваторе Фарина.