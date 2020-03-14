Подписано распоряжение о режиме повышенной готовности в Кузбассе

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ввел в регионе с 16 марта до 30 апреля режим повышенной готовности для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Распоряжением губернатора все массовые культурные и спортивные мероприятия в Кемеровской области перенесены на неопределенный срок, сообщается на сайте администрации региона.

Жителям региона рекомендовано воздержаться от поездок за границу и в регионы с эпидемически неблагополучной ситуацией. Работодателям рекомендуется не направлять сотрудников в командировки в страны и регионы, неблагополучные по коронавирусу COVID-19, не допускать к работе граждан с признаками ОРВИ, не проводить мероприятий с участием иностранных граждан. Также им рекомендовано сообщать о выявлении коронавируса у работников в Роспотребнадзор, активно использовать дистанционные способы связи и совещаний.

Все массовые мероприятия с участием детей в области также отменены, включая выезды учащихся за пределы региона. Департамент образования и науки Кемеровской области рекомендовал ввести в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования карантин или режим дистанционного обучения.

В Кузбассе приняты все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Все жители региона, прибывающие из семи стран – Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании — остаются на карантине в течение 14 дней. На это время им оформляют больничные. На десятый день карантина люди проходят медицинские исследования и, если заболевание коронавирусом подтвердится, направляются в больницы. С начала эпидемически опасного периода обследование прошли более 200 человек, сейчас под наблюдением находятся 97 человек.

По словам первого замначальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елены Зелениной, ситуация находится под контролем. Только в Кемерове подготовлены 380 больничных мест для потенциальных пациентов, медикаменты и необходимое оборудование имеются, медработники, которые будут заниматься лечением, переведены на особый режим.

Зеленина перечислила простые меры предосторожности для жителей: отказаться от посещения многолюдных мест, при общении соблюдать дистанцию не менее метра и часто мыть руки. Коронавирус обнаружен у двоих жителей Кузбасса, вернувшихся из Италии 7 марта этого года, подтвердила она. Оба пациента находятся в Кемеровской областной клинической инфекционной больнице, они изолированы и получают необходимое лечение в полном объеме.

Число участников чрезвычайно важных и неотложных мероприятий в период действия режима повышенной готовности не может превышать одной тысячи человек, передает РИА Новости. По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежды Кутькиной, в данный момент под наблюдением врачей в регионе находится 97 человек. Обследовано более 200 человек.