Ту-142 пролетели над двумя океанами

В субботу два российских противолодочных самолета Ту-142 отработали над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов навыки полета без ориентиров. Летчики морской авиации Тихоокеанского флота тренировались в слаженности действий без поддержки наземных радиотехнических средств аэронавигации, пишет РИА Новости.

Как сообщило Минобороны России, самолёты Ту-142 прикрывали истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

Полет был выполнен согласно международным законам, подчеркнули в военном ведостве, и был частью зимнего периода подготовки экипажей.