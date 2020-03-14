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Коронавирус 11 минут назад

14 марта 202018:39

В Нью-Йорке зарегистрирована первая смерть от COVID-19

JEON HEON-KYUN/ EPA

Первый случай летального исхода от заболевания COVID-19 зарегистрирован в Нью-Йорке. Скончалась 82-летная женщина. Как сообщил губернатор штата Нью-Форк Эндрю Куомо в своем Twitter, у этой женщины было респираторное заболевание — эмфизема. Губернатор выразил соболезнования родственникам и близким покойной.

Согласно официальным данным на 13 марта, число зараженных коронавирусом в штате достигло 421, более 50 человек госпитализированы.

Всего в США коронавирусом заразились 2204 человека, 49 из них умерли. Президент Дональд Трамп 13 марта ввел в стране общенациональный режим чрезвычайной ситуации, напоминает ТАСС.

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