Биатлонист Логинов не будет завершать карьеру вслед за Фуркадом

Российский биатлонист Александр Логинов после гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира финском Контиолахти заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру.

Победу одержал француз Мартен Фуркад, для которого эта гонка стала последней в карьере. Логинов показал седьмой результат, став лучшим из россиян.

"Даже с таким ветром можно было бороться за призы, состояние было хорошим, но на огневом рубеже лотерея, где-то я поторопился, – приводит слова Логинова РИА Новости. – Тем не менее седьмое место для меня положительный результат".

В феврале на чемпионате мира в итальянском Анттхольце в гостиничный номер россиянина за несколько часов до старта эстафеты пришла полиция, которая провела обыски и изъяла у биатлониста личные вещи.

После этого случая 28-летний спортсмен признался, что рассматривает вариант с завершением спортивной карьеры, но сегодня после гонки Александр это опроверг: "Была ли эта гонка последней? Я не говорил, что буду завершать карьеру", – подытожил спортсмен.