14 марта 202019:20

Найдено тело мальчика, ушедшего гулять с друзьями

Global Look Press

В Саратовской области в субботу нашли тело мальчика 12 лет, пропавшего 21 ноября 2019 года.в селе Песчанка. Как сообщили ТАСС в пресс-служба Следственного управления СК РФ по области, ребенок ушел гулять с приятелями и не вернулся домой.

Были начаты масштабные поиски, в которых приняли участие  более 500 добровольцев, полицейских, водолазов и спасателей. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство". 

Тело ребенка обнаружили члены поискового отряда "Лиза Алерт". Экспертиза установит причину его смерти, а родным придется опознать погибшего. Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено.

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