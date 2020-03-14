Найдено тело мальчика, ушедшего гулять с друзьями

В Саратовской области в субботу нашли тело мальчика 12 лет, пропавшего 21 ноября 2019 года.в селе Песчанка. Как сообщили ТАСС в пресс-служба Следственного управления СК РФ по области, ребенок ушел гулять с приятелями и не вернулся домой.

Были начаты масштабные поиски, в которых приняли участие более 500 добровольцев, полицейских, водолазов и спасателей. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство".

Тело ребенка обнаружили члены поискового отряда "Лиза Алерт". Экспертиза установит причину его смерти, а родным придется опознать погибшего. Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено.