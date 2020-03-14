Асад перенес парламентские выборы из-за коронавируса

Парламентские выборы в Сирии перенесены из-за коронавируса, сообщается в твиттер-аккаунте президентской администрации.

Выборы в сирийский Меджлис должны были состояться 13 апреля, Асад перенес их на 20 мая. Предыдущие выборы в парламент страны состоялись в апреле 2016 года.

Власти Сирии утверждают, что пока в стране не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, и все анализы, взятые у людей с подозрением на это заболевание, показали отрицательные результаты.