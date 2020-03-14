Инцидент на борту самолета Будапешт – Москва: подробности

"Суперджет-100", летевший из Будапешта в Москву, благополучно приземлился в Шереметьеве. Сигнал тревоги был подан из-за сработавшего датчика предупреждения изменения давления в кабине.

Экипаж грамотно провел мероприятие, судно совершило штатную посадку, передает ТАСС.

Пресс-служба "Региональных самолетов" (производитель SSJ) обратила внимание на эффективность системы предупреждения, гарантирующей безопасность полетов.

Эксперты работают выясняют причину, по которой сработал датчик.

Ранее сообщалось, что самолет SSJ 100 рейса SU2033 Будапешт – Москва над Польшей подал сигнал тревоги и снизился с 10-11 тысяч метров до 4,5 тысячи.