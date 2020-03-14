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Коронавирус 13 минут назад

14 марта 202019:55

Пассажиров Costa Magica высадили на берег

EPA

Пассажиры круизного лайнера Costa Magica высажены в Гваделупе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании-судовладельце.

Известно, что в числе трех тысяч пассажиров находятся 38 россиян. Ранее в порту столицы Мартиники Фор-де-Франсе были высажены два заразившихся коронавирусом — турист из Финляндии и один член экипажа, индонезиец по национальности.

Еще 13 марта судну запретили вход в портовые воды столицы Мартиники Фор-де-Франс. Однако сегодня местное агентство здравоохранения разрешило судну зайти в порт, чтобы 400 пассажиров — жителей Мартиники — могли сойти на берег.

Лайнер должен был завершить плавание 2 апреля в Италии. Сейчас решается вопрос доставки пассажиров на родину. Другие круизные лайнеры также отменяют рейсы до 3 апреля. Однако в море еще находятся пять судов, принадлежащих той же компании-судовладельцу, что и Costa Magica. Маршруты, даты и порты высадки пассажиров с этих лайнеров дорабатываются.

 

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