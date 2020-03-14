Трамп сдал тест на COVID-19, его окружению начали мерить температуру

Американский лидер Дональд Трамп сдал тест на коронавирус, результатов пока нет. Температура у главы государства нормальная, передает ТАСС.

Тем не менее в Белом доме измеряют температуру у всех, кто контактировал с Трампом или вице-президентом Майком Пенсом. Даже у журналистов, пришедших на брифинг.

В США от коронавируса погибли уже 50 человек. Больших жертв удается избежать благодаря своевременным мерам, передает РИА Новости. Так, с понедельника Штаты вводят запрет на въезд из Великобритании и Ирландии.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Вирус бушует в 120 странах, 5 тысяч человек от него скончались.