Александр Головин продлил соглашение с футбольным "Монако"

Ведущий полузащитник футбольной сборной России и команду "Монако" Александр Головин продлил контракт с клубом на один сезон. Прежнее соглашение россиянина с монегасками заканчивалось летом 2023 года, теперь Головин будет играть в форме "Монако" до июня 2024-го.

Головин стал игроком "Монако" в 2018 году, подписав контракт на 5 лет. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 25 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола. В начале сезона россиянин вместе с другими ведущими игроками часто попадал под критику специалистов и болельщиков.

Впрочем, за последние три-четыре месяца клуб исправил ситуацию в турнирной таблице, а Головин несколько раз назывался лучшим в отдельных матчах. Он даже попал в число футболистов, на которых обратили внимание агенты чемпионов Франции из "Пари Сен-Жермен".