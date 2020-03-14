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Коронавирус 11 минут назад

14 марта 202020:55

Норвегия закрывает границы, Латвия – международные пассажирские перевозки

Норвегия с понедельника, 16 марта, закроет границу из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

Выступая на пресс-конференции в субботу, 14 марта, глава правительства уточнила, что норвежские аэропорты, порты и границы закрываются с 8 утра по местному времени (10 утра по Москве), пишет ТАСС.

Латвия, в свою очередь, решила отменить все международные пассажирские перевозки. Причиной также стала угроза дальнейшего распространения коронавируса.

Как заявил в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш, Латвия закрывает авиасообщение, а также перевозки железнодорожным, водным и автотранспортом.

Министр сообщения страны Талия Линкайтс добавил, что пассажирские перевозки прекращаются с ноля часов 17 марта, о чем информированы все перевозчики. При этом передвижение на частных автомобилях остается возможным. Что же касается граждан Латвии, которые находятся за границей, они должны позаботиться о себе сами, отмечает "Интерфакс".

В Норвегии коронавирусом заразились более 900 человек, в Латвии выявлено 26 случаев заболевания, добавляет РИА Новости.

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