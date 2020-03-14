Премьер-лига. Гол Давиташвили принес "Рубину" победу в Туле

Матчем в Туле между местным "Арсеналом" и казанским "Рубином" завершилась субботняя программа 22-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Гости оказались чуть более везучими и смогли превратить в победный гол один из немногочисленных острых моментов. 1:0 – победа "Рубина".

Игра была довольно быстрой, обе команды были активны, но вот до голевых моментов дело доходило не часто. Впрочем, гол в исполнении Давиташвили получился очень красивым: Игнатьев дал отличный пас грузинскому полузащитнику, а тот выйдя один на один послал мяч от штанги в сетку. Во втором тайме у гостей был удален Макаров, но казанцы сумели сохранить минимальный перевес.

Это первая победа "Рубина" в официальной игре под руководством Леонида Слуцкого, который приехал в Казань в межсезонье. Клуб из столицы Татарстана вышел из "зоны вылета", сравнявшись с "Оренбургом" (по 23 очка), но опережая, впрочем, "Крылья Советов" и "Тамбов" лишь на 1 балл, "Сочи" на 2, а "Ахмат" на 3. Борьба в низу таблицы будет очень острой.