Мякяряйнен вслед за Фуркадом. Еще одна легенда биатлона уходит

Лидер женской сборной Финляндии по биатлону Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры. Биатлонистка сделала это заявление на домашнем этапе Кубка мира в Контиолахти вслед за французом Мартеном Фуркадом. Таким образов сразу два знаменитых "стреляющих лыжника" покидают большой спорт.

Мякяряйнен, которой исполнилось 37 лет, больше всего наград завоевала как раз на кубковых этапах. Она является трехкратной победительницей общего зачета Кубка мира (2011, 2014 и 2018 гг.), выиграла 27 отдельных гонок и всего 87 раз поднималась на кубковый пьедестал. А вот на чемпионатах мира у нее всего одна победа – в 2011 году в Ханты-Мансийске. Как ни странно, не смогла она выиграть олимпийских наград, что, впрочем, не снижает уровень ее достижений за карьеру.

Another legend of our sport has just announced that today will be her final day in #biathlon. Let's all enjoy this one last competition of the great 🇫🇮 @kmakarainen in #KON20 pic.twitter.com/ts6OG0Hy9H