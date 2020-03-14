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Коронавирус 27 минут назад

14 марта 202022:54

Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры

EPA

Власти Франции приняли решение закрыть рестораны, кафе, кинотеатры и большую часть магазинов из-за распространения коронавируса в стране. Сообщивший об этом вечером в субботу, 14 марта, премьер-министр Франции Эдуар Филипп отметил, что лучший способ остановить распространение эпидемии — это соблюдение дистанции.

"В четверг вечером, в пятницу и этим утром я выходил на улицу, и мы видели очень много народу в кафе и ресторанах. В обычное время это бы меня порадовало, но на несколько недель это не то, что мы должны делать", — приводит слова главы французского правительства РИА Новости.

Филипп уточнил, что кафе, рестораны, дискотеки, кинотеатры и прочие места массового скопления людей будут закрыты с полуночи 15 марта и до особого распоряжения властей. Работу продолжат продуктовые магазины, аптеки, банки, табачные киоски, а также автозаправочные станции.

Генеральный директор управления здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил в субботу вечером последние данные о распространении коронавируса в стране. Так, число заразившихся увеличилось до 4500, 91 человек умер, пишет ТАСС.

По словам Саломона, число заболевших удвоилось за последние 72 часа. Он констатировал, что эпидемия коронавируса перешла в стране в третью фазу.

Тем не менее, несмотря на ситуацию с коронавирусом, первый тур муниципальных выборов во Франции состоится. "Голосование завтра состоится, как запланировано, и французы продемонстрируют свое спокойствие и гражданскую позицию", — заявил премьер страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом.

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