Кубок Гагарина без финских "джокеров". "Йокерит" снялся

Финский хоккейный клуб "Йокерит" официально подтвердил информацию, что не будет участвовать в дальнейших соревнованиях плей-офф КХЛ. Во втором раунде Кубка Гагарина "джокеры" из Хельсинки должны были встречаться с питерским СКА. Теперь клуб из северной столицы досрочно вышел в полуфинал.

"Йокерит" отказался от участия в весенней стадии Континентальной хоккейной лиги из-за ситуации с коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. Ранее прошла информация, что власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек из-за пандемии COVID-19.