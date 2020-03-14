14 марта 202023:20

В аэропортах Москвы 43 рейса задержаны, еще 14 отменены из-за погодных условий

В аэропортах Москвы 43 рейса задержаны, еще 14 отменены из-за погодных условий

На Москву обрушилась метель. Кадрами весеннего снегопада москвичи охотно делятся в социальных сетях. Погода, прямо скажем, нелетная.

Вечером в субботу, 14 марта, в аэропортах Москвы в связи с погодными условиями задержаны и отменены почти 60 рейсов.

Аэропорты столицы аккредитованы по всепогодной категории. Но в случае резкого ухудшения метеорологических условий пилоты сами принимают решение о взлете и посадке, сообщает агентство "Интерфакс".

Все аэрогавани работают в штатном режиме. Диспетчерские и наземные службы осуществляют обслуживание, отправку и прием самолетов в самых сложных метеоусловиях. Видимость на аэродромах достаточная.

По информации сервиса "Яндекс.Расписание", в столичных аэропортах задержаны 43 рейса, 14 – отменены.

Больше всего рейсов – 22 – задержано в аэропорту Домодедово, отменены 10. Во Внуково 11 рейсов задержано и 4 отменено. В Шереметьево задержано 10 рейсов.

В ГИБДД призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах, а лучше — вообще пока отказаться от поездок.

Во время метели на севере МКАД произошло несколько аварий, к счастью, никто не пострадал. Все столичные службы работают в усиленном режиме. В столице и Подмосковье продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.

Ранее МЧС предупреждали, что в период с 19:00 14 марта до 2:00 15 марта в Москве ожидаются дождь, переходящий в сильный снег, метель, усиление северного ветра с порывами 15-20 метров в секунду, сильная гололедица, а также резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений.

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