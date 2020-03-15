Психолог объяснил отсутствие страха перед коронавирусом у россиян

Психолог Михаил Хорс объяснил, почему граждане России боятся коронавируса COVID-19 меньше, чем жители других стран.

Как пояснил специалист, в истории нашей страны были вещи и пострашнее пандемии коронавируса, так что россияне закалены ими.

Хорс в качестве примера привел период конца 80-х – начала 90-х годов, когда в российских городах наблюдался разгул преступности, на улицах регулярно проходили бандитские разборки, а на полках магазинов практически ничего не было.

Психолог отметил, что сейчас молодежь больше всего подвержена опасениям по поводу коронавируса, объяснив это следующими факторами: во-первых, молодое поколение не проходило через этот опыт, во-вторых, сейчас детей часто воспитывают, ограждая их от боли и жизненных реалий.

На сегодняшний день в России число зараженных коронавирусом достигло 59 человек, сообщает РИА Новости. В мире коронавирусом заразились 155 тысяч человек, более 5,8 тысячи человек скончались. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.