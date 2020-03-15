В Киеве марш добровольцев завершился обстрелом здания посольства России

Марш добровольцев в Киеве закончился потасовкой у здания посольства Российской Федерации. После акции к дипломатическому ведомству пришли несколько сотен человек выразить протест против новых договоренностей в Минске.

Радикалы скандировали "Долой Зеленского", "Никаких договоров с Россией", а также националистические лозунги. Один из участников выстрелил в здание из ракетницы. Также сообщается, что демонстранты порвали флаг России, после чего повесили его на заборе.

Вокруг посольства усилены меры безопасности. Правопорядок обеспечивают полицейские и бойцы Нацгвардии, сообщает телеканал "Россия 24".