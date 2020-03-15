Коронавирус COVID-19: последние сведения о заболевших

По данным на этот час, всего в мире выявлено больше 150 тысяч случаев коронавируса COVID-19. Умерли 5,5 тысячи человек. Наибольшее число зараженных — в Китае, Италии, Иране, Южной Корее и Испании.

Израиль с 15 марта закрывает торговые центры, гостиницы и рестораны. Норвегия с 16 марта закрывает границу, аэропорты и порты. Латвия с 17 марта приостанавливает все международные пассажирские перевозки, сообщает телеканал "Россия 24".