Польша закрыла все государственные границы из-за коронавируса

В Польше вступило в силу решение правительства о закрытии государственных границ и запрете въезда иностранцам на территорию страны. Данное распоряжение, направленное на борьбу с распространением коронавируса COVID-19, начало действовать в полночь по местному времени (2:00 по времени Москвы).

Особый режим вводится до 24 марта, но правительство сразу же предусмотрело возможность его продления на 20 дней и на месяц в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

С сегодняшнего дня польскую границу смогут пересечь только граждане страны, иностранцы, которые являются супругами либо детьми польских граждан или находящиеся под их опекой, иностранцы, у которых есть "карта поляка", постоянный или временный вид на жительство, разрешение на работу, представители дипломатического корпуса и члены их семей, водители транспорта, который предназначен для перевозки товаров.

С полуночи прекратилось международное воздушное и железнодорожное сообщение с Польшей, кроме чартерных рейсов, возвращающихся в страну с поляками на борту. Теперь попасть на территорию Польши можно лишь на автомобиле или автобусе. При пересечении границы всем въезжающим необходимо заполнить анкету, указать место своего пребывания и отправиться в домашний карантин на две недели. Его нарушение может повлечь за собой штраф до 5 тысяч злотых (1300 долларов) и уголовную ответственность.

С этого момента запрет выходить из дома касается как въехавших на территорию Польши, так и членов их семей. Выйти в магазин за покупками или на прогулку с собакой запрещено. Рекомендуется воспользоваться услугами компаний по доставке еды или попросить об этом знакомых.

С выездом из страны сложностей не будет, сообщает ТАСС. Но по возвращении придется провести 14 дней в карантине.

Государственные границы Польши закрываются полностью. Все имеющие право въезда в страну смогут сделать это только через 37 пунктов пропуска: 15 – на границе с Чехией, 15 – на границе с Германией, 5 – на границе со Словакией и 2 – с Литвой. Полиция и пожарная охрана будут оказывать помощь пограничникам.

В настоящее время за границей сейчас находятся порядка 1,5 миллиона поляков. Могут захотеть вернуться в ближайшее время от 200 до 500 тысяч.

В Польше первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован 4 марта. За 10 дней число заболевших достигло 103, 13 человек выздоровели, трое умерли.