Как питаться на карантине: советы диетолога

Врач-диетолог Иван Алименко рассказал, как следует питаться на карантине или в период удаленной работы. Чтобы не набрать лишний вес, следует отказаться от перекусов, вести пищевой дневник и подсчитывать калории. Также диетолог советует не закупать излишки продуктов и не хранить дома продукты-"провокации", передает РИА Новости.

Норма калорий в сутки — две тысячи, напоминает врач. Он рекомендует питаться каждые три часа, отмечая, что "контрабанда", "подворовывание" и компульсивное переедание — это детское поведение, а вот подсчет калорий — признак взрослости. Важно также соблюдать питьевой режим. Хорошо употреблять кофе с обезжиренным молоком и современным сахарозаменителем.

Алименко отмечает, что орехи и фрукты, например, яблоки, могут быть причиной набора веса: они калорийные, но чувства насыщения от них нет.

Диетолог напоминает: сидя дома, нужно двигаться. Например, танцевать под телевизор, выполнять различные разминки. В первую очередь в норме нужно держать настроение, уверен доктор Алименко.

Из-за эпидемии коронавируса COVID-19 многие компании отправляют своих сотрудников на удаленную работу. Учебные учреждения закрываются на карантин.