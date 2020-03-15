Лечащий врач Трампа: тест президента на коронавирус отрицательный

Результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие у него коронавируса COVID-19 отрицательные. Глава Белого дома здоров. Об этом сообщил лечащий врач президента США Шон Конли.

В меморандуме, распространенном пресс-службой Белого дома, Конли отмечает, что "получил подтверждение сегодня вечером – тест дал отрицательный результат".

Как сообщил Конли, спустя неделю после общения с делегацией Бразилии у Дональда Трампа отсутствуют симптомы заболевания. Сам президент рассказал, что у него измерили температуру перед пресс-конференцией в субботу, 14 марта. Температура была "абсолютно нормальная".

В США число случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось до 2655, скончались 56 человек, напоминает РИА Новости.