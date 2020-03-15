15 марта 202004:59

"Пари Сен-Жермен" готов расстаться с Неймаром, но сохранить Мбаппе

EPA

Действующий чемпион Франции по футболу клуб "Пари Сен-Жермен", кажется, нашел внутренний компромисс между заботами о своем звездном составе и желаниями ведущих игроков. Известно, что бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе хотят покинуть команду. "ПСЖ" принял решение отпустить только бразильскую звезду.

Столичный клуб планирует заработать на продаже 28-летнего Неймара 150 млн евро, сообщает испанское издание As, напоминаея, что бразилец был приобретен за рекордные 222 млн евро. Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо понимает, что Неймар хочет уйти и, кажется, смирился с этим фактом.

Однако продажу Мбаппе, который также рассчитывает продолжить карьеру в другом клубе, предположительно, мадридском "Реале", руководство парижан исключает: "ПСЖ" рассчитывает на него как на системообразующего игрока в ближайшие несколько сезонов. Скорее всего, Мбаппе будет предложен новый контракт, денежная составляющая которого может стать рекордной для Франции.

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