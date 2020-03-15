В Астрахани горит жилой дом, площадь пожара - 200 квадратных метров

В Астрахани пожарные ликвидируют возгорание в одноэтажном многоквартирном доме. Общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. О ЧП сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по Астраханской области.

Как уточняется, сообщение о загорании жилого дома №17, расположенного по адресу Трусовский район, улица Геологов, поступило на пульт в 3:30 по московскому времени (4:30 по времени Москвы). Повреждены кровля и внутренняя отделка дома.

По информации ГУ МЧС региона, в восьмиквартирном доме проживал 21 человек, из них 5 детей. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают 56 человек личного состава и 14 единиц специальной техники, сообщает ТАСС.