Пандемия не помеха: во Франции пройдет первый тур муниципальных выборов

Первый тур муниципальных выборов состоится в воскресенье, 15 марта, во Франции. Решение провести голосование, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса COVID-19, подтвердил президент республики Эммануэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.

Чтобы ограничить распространения вируса, правительство предусмотрело в день голосования дополнительные защитные меры. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер, проинспектировавший в субботу несколько избирательных участков, заверил, что "сделано все необходимое, чтобы провести выборы в надежных условиях".

Участки будут открыты в воскресенье во всех 35 тысячах французских коммун, сообщает телеканал "Россия 24".

По словам министра внутренних дел, в помещениях для голосования будут установлены емкости с антисептическим гелем. Французы должны прийти с собственными авторучками. Для обеспечения секретности голосования кабины размещены так, что голосующим не придется самим закрывать шторы от посторонних глаз.

На участок можно явиться в медицинской маске, но ее придется снять при регистрации. Всем также надлежит сохранять дистанцию в 1 метр с другими избирателями в очереди к месту голосования и в самих помещениях.

Правительство ожидает низкую явку на выборах. Всего в мероприятии примут участие свыше 900 тысяч кандидатов. Наиболее важным этапом голосования традиционно станут выборы мэра Парижа. Кроме того, внимание граждан приковано и к выборам глав Лиона и Гавра. На пост мэра Гавра баллотируется действующий премьер-министр Франции Эдуар Филипп.