Съемки "Бэтмена" приостановили из-за эпидемии COVID-19

Съемки нового фильма о Бэтмене приостановлены на две недели из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Студия Warner Bros., снимавшая ленту в Лондоне, сообщает, что будет внимательно следить за ситуацией. Главную роль в новом фильме исполняет Роберт Паттинсон. Премьера назначена на июнь 2021 года.

В Великобритании на данный момент заражены 1140 человек. 21 человек скончался, 18 выздоровели.

Ранее студия Walt Disney также приостановила работу над рядом проектов, напоминает РИА Новости.