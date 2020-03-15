Больницы Подмосковья готовы к приему пациентов в случае распространения COVID-19

Россия приостановила въезд иностранцев через сухопутные границы с Польшей и Норвегией. Исключение только для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц с видом на жительство. Это сделано для борьбы с коронавирусом COVID-19.

В Мурманской области 49 рыбаков отправились на карантин — они вернулись из Норвегии. В Москве, Подмосковье и ряде других регионов в школах и детских садах введен режим свободного посещения, родители сами решают, отводить ли ребенка в учреждения или оставить дома.

Власти Московской области заверяют: больницы региона готовы к приему пациентов — хватает и мест, и лекарств.

По последним данным, в России — 59 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает телеканал "Россия 24". Для координации борьбы с инфекцией в стране создан специальный совет. В него вошли уже действующий оперативный штаб, комиссия по устойчивости экономической ситуации и главы регионов.