15 марта 202008:10

Метель в Москве: ГИБДД просит водителей быть предельно осторожными

Метель в Москве: ГИБДД просит водителей быть предельно осторожными

Метель с сильным ветром обрушилась ночью на столичный регион. В аэропортах задержаны десятки рейсов, еще 14 отменили. На кольцевой автотрассе произошло сразу несколько аварий, никто не пострадал.

В Москве и области ветер повалил более 70 деревьев, повреждены около 20 автомобилей. Все столичные службы работают в усиленном режиме. В ГИБДД призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах, а лучше вообще пока отказаться от поездок.

По прогнозам синоптиков, снег пролежит на столичных улицах как минимум до середины следующей недели, передает телеканал "Россия 24".

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