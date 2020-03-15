Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе

15 марта Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе. Основанием для него стал документ, подписанный в Анкаре по итогам переговоров военных специалистов обеих стран.

Подразделения отправляются на трассу М-4 на севере страны. Колонна турецкой техники проложит маршрут к северу от шоссе, российская — к югу. При подготовке к патрулированию военные инженеры провели разведку в районе города Серакиб.

Об урегулировании обострившейся в Идлибе ситуации договорились Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 5 марта в Москве, напоминает телеканал "Россия 24".