На месте ЧС в Находке собрано более 1,2 тысячи кубометров мазута

В Находке продолжается ликвидация ЧС в связи с разливом мазута. Уже собрано более 1,2 тысячи кубических метров мазута, очищено 300 квадратных метров площади. Такие данные сообщили представители ГУ МЧС Приморского края.

Ранее губернатор края сообщил, что в городе Находка Приморского края введен режим ЧС после того, как из-за взрыва в котельной разлилось около 2,5 тысячи тонн мазута. По данным МЧС, на складе котельной разгерметизировалась емкость с топочным мазутом объемом порядка 3 тысяч кубометров.

В ГУ МЧС России по Приморскому краю работает оперативный штаб, введен режим повышенной готовности. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". На контроль поставлены работа уполномоченных органов по ликвидации последствий ЧП, ход и расследование уголовного дела.

К настоящему времени организованы работы на четырех основных участках. Вывезено 450 тонн загрязненного грунта, сообщает РИА Новости. Котельная работа в штатном режиме, жизнеобеспечение местного населения не нарушено.

В воскресенье, 15 марта, планируется собрать мазут из акватории озера Соленое, отогреть затвердевший слой мазута, собрать его и утилизировать. В работах принимают участие 140 человек личного состава и 31 единица специальной техники.